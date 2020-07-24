13 человек задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

После драки с участием 20 человек на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на пересечении Перервинского бульвара с улицей Перерва между гражданами произошел конфликт. На месте происшествия сотрудниками полиции задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД 13 человек», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также собеседник агентства отметил, что среди задержанных есть один пострадавший, у него резаная рана плеча. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что драку устроили выходцы из Азербайджана и Армении.

14 июля рабочие в Москве устроили массовую драку на стройплощадке. Инцидент произошел на Балаклавском проспекте. Очевидцы рассказали, что участники конфликта накинулись друг на друга с кирпичами в руках.