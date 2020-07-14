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Рабочие в Москве устроили массовую драку на стройплощадке

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Фото: РЕН ТВ
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На юге Москвы произошла массовая драка между рабочими, занимавшимися укладкой плитки и бордюров на стройплощадке. Об этом 14 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, инцидент произошел на Балаклавском проспекте. Очевидцы рассказали, что участники конфликта накинулись друг на друга с кирпичами в руках. Кадры с места происшествия показывают, как около десятка человек напали друг на друга почти на проезжей части.

На место драки прибыли правоохранители, в том числе ОМОН. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства конфликта, проводится проверка. Данных о пострадавших нет.

2 июля в интернете появилась видеозапись, предположительно, конфликта между курьерами «Яндекс.Еды» и Delivery Club. На кадрах видно, как несколько десятков человек, одетых в форму компаний, дерутся.

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