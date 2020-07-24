Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Москве

Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту массовой драки с участием выходцев из Армении и Азербайджана на пересечении Перервинского бульвара с улицей Перерва. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«Принятыми мерами сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержано более 25 человек. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 («Хулиганство») и 162 УК РФ («Разбой»)», — отметили в МВД.

Также сообщается, что, в соответствии с миграционным законодательством России, участникам конфликта может быть ограничен въезд на территорию страны сроком на пять лет.

Кроме этого, министерство направило обращения в дипломатические представительства государств — участников СНГ по поводу необходимости разъяснения среди своих граждан, которые находятся на территории России, о недопустимости противоправных действий.

О массовой драке с участием 20 человек в юго-восточном районе Москвы стало известно ранее в этот же день, первоначально были задержаны 13 человек. Отмечалось, что среди них был один пострадавший с резаной раной плеча.