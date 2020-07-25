В Москве задержали девять участников столкновений армян и азербайджанцев

Полиция Москвы задержала еще девятерых участников столкновений армян с азербайджанцами, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

«На территории Москвы произошли конфликтные ситуации между гражданами. В частности, в ТиНАО мужчине причинены телесные повреждения, повреждено остекление магазина. В ходе другого происшествия неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла», ― рассказали агентству.

В МВД добавили, что были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), пишет «Газета.ру». Также в главке отметили, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Накануне в столице произошли несколько столкновений с участием представителей диаспор. Так в юго-восточном районе Москвы произошла массовая драка с участием 20 человек, при этом первоначально были задержаны 13 человек. Отмечалось, что среди них был один пострадавший с резаной раной плеча.

После этого еще в нескольких районах российской столицы произошли несколько стычек между выходцами из Армении и Азербайджана.

В свою очередь посол Армении Вардан Тоганян заявил, что этот конфликт был спланирован азербайджанской стороной. Он также подчеркнул, что последние несколько месяцев правительство Азербайджана готовило своих граждан к войне, объясняя, что «единственное возможное средство решения нагорно-карабахской проблемы — это военная операция».