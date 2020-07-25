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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.

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Он отметил, что в таком виде памятник нельзя было оставить в 1985 году по техническим и идеологическим причинам. Но именно этот вариант, по его словам, и должен был стоять с самого начала.

«Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, всё получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный», — цитирует ТАСС его слова в субботу, 25 июля.

Люди, по его словам, приходящие на могилу артиста, теперь будут видеть непредвзятый образ его отца именно таким, каким его задумал скульптор и который хотела видеть семья барда.

Ранее в субботу могилу Высоцкого посетили его близкие, друзья и поклонники. 25 июля — день памяти артиста.

О замене головы скульптуры Высоцкого на Ваганьковском кладбище стало известно 24 июля. Решение о переустановке части монумента принял сам скульптор Александр Рукавишников в канун 35-летия.

По словам Никиты Высоцкого, изначально проект Рукавишникова и архитектора Воскресенского не проходил по ряду параметров, поэтому был реализован в усеченном виде, чтобы его позволили установить. Памятник задумали в 1981 году. Рукавишников представил Высоцкого будто бы вырывающимся из пламени.

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