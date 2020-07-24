Скульптор объяснил причину изменения памятника Высоцкому

Скульптор Александр Рукавишников в пятницу, 24 июля, объяснил, что изменил лицо на памятнике Владимиру Высоцкому, так как ранее руководство кладбища не разрешало осуществить первоначальную задумку.

«Несмотря на неимоверную популярность Владимира [Высоцкого], ему ничего не разрешали. И на кладбище тоже были идиотские законы. Нельзя было такую высоту, какая была задумана. Не разрешали мне делать такое лицо, которое я задумал, такое эмоционально наполненное», ― цитирует его РЕН ТВ.

При этом скульптор подчеркнул, что при внесении изменений в памятник он советовался с сыновьями Высоцкого.

Об изменении скульптуры барда на Ваганьковском кладбище стало известно ранее в этот день.

Решение о переустановке головы монумента принял сам Рукавишников в канун 35-летия со дня установки памятника в 1985 году. По словам сына артиста, директора «Дома Высоцкого на Таганке» Никиты Высоцкого, изначально проект Рукавишникова и архитектора Воскресенского не проходил по ряду параметров, поэтому был реализован в усеченном виде, чтобы его позволили установить.

Проект задумали в 1981 году. Рукавишников представил Высоцкого будто бы вырывающимся из пламени.