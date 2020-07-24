Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище заменили голову

В Москве на Ваганьковском кладбище изменили памятник барду, актеру и поэту Владимиру Высоцкому. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил телеканал «Звезда».

Решение о переустановке головы монумента принял сам скульптор Александр Рукавишников в канун 35-летия со дня установки памятника в 1985 году. По словам сына артиста, директора «Дома Высоцкого на Таганке» Никиты Высоцкого, изначально проект скульптора Александра Рукавишникова и архитектора Воскресенского не проходил по ряду параметров, поэтому был реализован в усеченном виде, чтобы его позволили установить. Как он рассказал телеканалу, спустя время было решено «довести до конца работу» и воплотить в реальность изначальные задумки. Кроме того, Никита Высоцкий ответил на критику некоторых москвичей, которые заявили, что певец «в новом облике» перестал быть похожим на себя.

«Могила отца на мне, и я должен был принять решение. Мне показалось это правильным. Он стал выше, по-другому выглядит его скульптура немного. На мой взгляд, сделано достойно и правильно, так как мы хотели сделать когда-то», — уточнил Высоцкий-младший.

Проект задумали в 1981 году. Скульптор Александр Рукавишников представил Высоцкого будто бы вырывающимся из пламени.

23 июля Никита Высоцкий в интервью «Известиям» рассказал, почему старается не навещать могилу своего отца в день его смерти, 25 июля. По словам актера, обычно в этот день на место захоронения приходит огромное число почитателей таланта музыканта. Он подчеркнул, что многие из них ведут себя некорректно и просятся сделать селфи с сыном легенды.