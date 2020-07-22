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40 лет без Высоцкого: проект, посвященный поэту, поедет по стране

Посетители впервые увидят рукописи Ахмадулиной, Окуджавы, Евтушенко, связанные с трагическим днем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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40 лет без Высоцкого: проект, посвященный поэту, поедет по стране
2020-07-20 17:20:07">
2020-07-20 17:20:07
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Фотографии, письма, публикации... На стендах музея Владимира Высоцкого — всё, что связано с трагическим периодом лета 1980 года. 25 июля поэта не стало. 27-го толпы людей вышли на московские улицы, провожая его в последний путь. Выставка «Дорога, дорога, счета нет шагам…» посвящена этим трем дням. Кроме того, в экспозиции представлены еще неизвестные широкой публике снимки и документы. «Известия» убедились, что память о кумире поколений жива, а его архивы пополняются.

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Без печали

По словам директора музея Никиты Высоцкого, посетители, побывав на выставке, смогут окунуться в атмосферу 40-летней давности, прочувствовать то, что происходило в Театре на Таганке в день прощания с ее лидером.

— Представлено всё, что связано с уходом отца: реакция поэтов, друзей и простых людей в письмах и телеграммах, архивные фотографии, личные вещи, — рассказал «Известиям» сын поэта.

Дата траурная, но печали или надрыва в экспозиции не чувствуется. Более того, посетителей встречают фотопортреты, на которых Высоцкий совсем не такой, каким мы привыкли его видеть. Нет драйва, экспрессии, зато есть теплота и нежность. Вот, например, серия снимков на озере. Фоном в ней — белые стволы берез. Высоцкий сидит в лодке, гребет и улыбается — легко и абсолютно счастливо.

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музей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На соседних фото он запечатлен в студии у микрофона. За окном тоже березы, только канадские. Фотограф Эль Брэндис Перри сделала эти снимки в Монреале, предположительно 25 июля 1976 года. Сюда Высоцкий приехал с Мариной Влади. Случилось тогда множество встреч и знакомств, в том числе с Андре Перри, владельцем известной в стране Le Studio Morin Heights, где записывали свои альбомы Дэвид Боуи, Брайан Адамс, Джон Леннон, Bee Gees. Андре предложил записать пластинку и своему новому приятелю. Тому не часто удавалось поработать на такой профессиональной технике, и он был счастлив этой возможности. В итоге в Монреале были записаны «Охота на волков», «Спасите наши души», «Купола», «Я, конечно, вернусь!» и другие шедевры.

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Рядом с канадскими фото расположена графика художника Михаила Златковского. Плакаты из серии «Поет поэт В. Высоцкий» он писал при жизни артиста. На одном из них сочащееся кровью сердце-динамометр сжимает сильная рука. Стрелка на шкале из пяти делений остановлена на отметке «4». Художник считал, что «5» выжимает только Бог, о чем и сказал Владимиру Семеновичу. Ходила легенда, что, увидев работу, Алла Пугачева попросила Златковского сделать и для нее плакат. На это он ответил, что пишет только для Высоцкого и в единственном экземпляре.

Еще одна работа художника, вошедшая в экспозицию , — тетрадный листок со стихотворением «Я не люблю» — была сделана после смерти поэта. Факсимиле рукописного текста увеличено, все слова кроме «я» и «люблю» закрашены в разные цвета. В нижнем левом углу штамп: «В ПЕЧАТЬ. Главное управление плодово-овощных баз МРОУ-2. 25 июля 1980 год». Всего Михаил Златковский сделал 42 плаката, посвященных Высоцкому, — по числу прожитых им лет. По словам художника, осознал он этот факт уже после кончины друга.

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музей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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О трагическом июле напоминают несколько стендов с телеграммами и скорбными посланиями. Отправлены они были по разным адресам: Малая Грузинская, 28 (последняя квартира Высоцкого), Театр на Таганке, Марина Влади, Юрий Любимов, Валерий Золотухин и даже Театр Ленком и ЦК КПСС. Среди отправителей — Иосиф Кобзон, Олег Ефремов, Булат Окуджава, Лариса Голубкина, Евгений Евтушенко. Здесь же посмертное признание в любви от Беллы Ахмадулиной: «Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств здраво мыслит один: умирающий Гамлет. / Донесется вослед: не с ума ли сошед / Тот, кто жизнь возлюбил да забыл про живучесть / Дай, Театр, доиграть благородный сюжет, / Бледноликий партер повергающий в ужас». Рядом ноты песни «Ночь на последнем повороте» Рогова и Лисянского; стихи на смерть поэта, написанные Александром Городницким, Андреем Вознесенским, Булатом Окуджавой... Эти рукописи никогда прежде не выставлялись, долгие годы хранились в личных архивах и архиве Театра на Таганке.

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На выставке можно увидеть и неизвестные до сих пор автографы самого Высоцкого, сделанные на бланках киностудии «Беларусьфильм». В 1965 году он снимался в картине «Я родом из детства» по сценарию Геннадия Шпаликова. Играл танкиста Володю, который по сюжету писал песни. Высоцкий посчитал уместным предложить режиссеру Виктору Турову свои композиции и встретил с его стороны полное понимание. Говорят, что съемки в картине вдохновили Высоцкого на создание цикла военных песен, слушая которые, фронтовики были уверены: их автор прошел не одну войну.

Интересная история есть практически у всех экспонатов. Задержаться у каждого можно надолго, а после еще и познакомиться с постоянной экспозицией, тем более что она пополнилась мультимедийными новинками. К уже привычным предметам — кино- и театральным костюмам, гитарам, личным вещам — добавились мультимедийные конструкции, тачскрины, музыкальные и видеоарт-объекты.

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музей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В обычные дни музей работает по сеансам, график которых приведен на сайте. А 25 июля его организаторы уже традиционно приглашают на день открытых дверей. Год назад сюда пришли около двух тысяч посетителей. Сейчас о визите необходимо позаботиться заранее: вход тоже по сеансам, единовременно экспозицию в этот день смогут посетить не более 30 гостей.

Что касается выставки «Дорога, дорога, счета нет шагам…», то, по словам Никиты Высоцкого, она станет частью крупного проекта под названием «Сорок лет без Высоцкого».

— У нас была масса задумок и идей, — рассказал он. — В итоге решили сделать передвижную выставку, с большим количеством экспонатов, с возможностью располагать их в нескольких залах и сопровождать программами, концертами, лекториями и встречами. Но пока не судьба. Подождем, что будет с отменой ограничений. Даст Бог, мы всё же соберем ее и повезем по стране.

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музей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уже сейчас несколько городов обратились в музей с желанием видеть проект у себя. В их числе площадки из ближнего зарубежья. Сроки обозначить директор пока не может, но надеется запустить проект в нынешнем году.

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