Митрополит Иларион вызвался добровольцем для испытания вакцины от COVID-19

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в субботу, 25 июля, заявил, что согласился бы стать добровольцем для тестирования вакцины от коронавируса.

По его мнению, чем скорее пройдут испытания вакцины, тем лучше, так как всё еще сохраняется риск заболевания COVID-19.

«Мы видим по цифрам, что каждый день умирают люди», ― подчеркнул митрополит в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», отметив, что дорог каждый день.

Ранее в этот день стало известно, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.

22 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от этой инфекции, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа. По его словам, ее эффективность от COVID-19 есть, а безопасность уже подтвердили.

Тогда же премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, выразил надежду, что готовая вакцина от этого вируса появится осенью.

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