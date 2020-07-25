Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса. Об этом в субботу, 25 июля, заявил ТАСС гендиректор Айдар Ишмухаметов.

«Мы подали заявку на участие в международном тендере ВОЗ по поставкам вакцины. Стоит отметить, что Центр имени Чумакова ― единственный в России поставщик вакцин, прошедший аудит ВОЗ и экспортирующий вакцины более чем в 50 стран по всему миру», ― рассказал он агентству.

При этом Ишмухаметов подчеркнул, что поставки на международный рынок инактивированной цельновирионной вакцины для профилактики COVID-19 будут возможны только после того, как будут удовлетворены потребности в этой вакцине в России.

Ранее, 22 июля, премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, выразил надежду, что готовая вакцина от этого вируса появится осенью.

Днем ранее стало известно, что Центр имени Чумакова планирует к началу августа 2020 года завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса, а в январе 2021 года закончить ее клинические испытания.

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