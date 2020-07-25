Организатор акции объяснил инцидент с утонувшим в Керчи бронетранспортером

Ситуация с утонувшим в Керченском проливе бронетранспортером была нештатной, а причиной случившегося стали непредсказуемые метеорологические условия в открытом море. Так в субботу, 25 июля, прокомментировал инцидент представитель организаторов акции — межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» — Андрей Конов.

«Мы с таким сталкиваемся впервые за четыре года бронепробега», — приводит его слова Пятый канал.

Ранее в этот же день стало известно, что в Керченском проливе затонул бронетранспортер БРДМ-2, форсировавший пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества». После ЧП Конов заявил, что инцидент произошел из-за плохой погоды в месте, где есть сильное течение, вызванное «неоднородными перепадами глубины». Вода начала слишком быстро проникать в бронетранспортер, из-за чего штатные системы автомобиля не успевали выкачивать воду.

По его словам, благодаря слаженным действиям членов экипажа и сотрудников МЧС эвакуировать людей с тонущей машины удалось сразу. Технику же спасти не удалось, но, как отметил собеседник телеканала, организация будет предпринимать попытки поднять ее со дна.

«Она для нас очень дорога — и как память, и как музейный экспонат, мы уже ведем переговоры, как достать этот автомобиль, — сказал Конов, — Вы не представляете, как сложно ее восстановить».

После случившегося акция была завершена, и по требованию МЧС два бронетранспортера вернулись на точку старта акции в Тамани. Конов сообщал, что баки в БРДМ-2 герметичные, поэтому угрозы разлива топлива нет.

Мероприятие «Керченский десант» в рамках «Дороги мужества» проходит в Керченском проливе с 2017 года. Организаторы намерены продолжить и в будущем году.