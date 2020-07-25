Прямой эфир

Организатор акции объяснил инцидент с утонувшим в Керчи бронетранспортером

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с утонувшим в Керченском проливе бронетранспортером была нештатной, а причиной случившегося стали непредсказуемые метеорологические условия в открытом море. Так в субботу, 25 июля, прокомментировал инцидент представитель организаторов акции — межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» — Андрей Конов.

«Мы с таким сталкиваемся впервые за четыре года бронепробега», — приводит его слова Пятый канал.

Ранее в этот же день стало известно, что в Керченском проливе затонул бронетранспортер БРДМ-2, форсировавший пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества». После ЧП Конов заявил, что инцидент произошел из-за плохой погоды в месте, где есть сильное течение, вызванное «неоднородными перепадами глубины». Вода начала слишком быстро проникать в бронетранспортер, из-за чего штатные системы автомобиля не успевали выкачивать воду.

По его словам, благодаря слаженным действиям членов экипажа и сотрудников МЧС эвакуировать людей с тонущей машины удалось сразу. Технику же спасти не удалось, но, как отметил собеседник телеканала, организация будет предпринимать попытки поднять ее со дна.

«Она для нас очень дорога — и как память, и как музейный экспонат, мы уже ведем переговоры, как достать этот автомобиль, — сказал Конов, — Вы не представляете, как сложно ее восстановить».

После случившегося акция была завершена, и по требованию МЧС два бронетранспортера вернулись на точку старта акции в Тамани. Конов сообщал, что баки в БРДМ-2 герметичные, поэтому угрозы разлива топлива нет.

Мероприятие «Керченский десант» в рамках «Дороги мужества» проходит в Керченском проливе с 2017 года. Организаторы намерены продолжить и в будущем году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020