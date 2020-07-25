В Керченском проливе утонул бронетранспортер

В Керченском проливе затонул бронетранспортер БРДМ-2, форсировавший пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества». Об этом 25 июля сообщил представитель организаторов акции — межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» — Сергей Чернаков.

«Один их трех бронетранспортеров утонул. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Выясняются причины случившегося», — передает его слова «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря организаторов акции Андрея Коннова, инцидент произошел из-за плохой погоды в месте, где есть сильное течение, вызванное «неоднородными перепадами глубины». Вода начала слишком быстро проникать в бронетранспортер из-за чего штатные системы автомобиля не успевали выкачивать воду.

«После того, как был эвакуирован последний член экипажа, шла борьба за то, чтобы спасти этот БРДМ, однако это сделать не удалось», — добавил он.

Акция была завершена, и по требованию МЧС два бронетранспортеря вернулись на точку старта акции в Тамани. На данный момент решается вопрос извлечения автомобиля из воды. Коннов подчеркнул, что баки в БРДМ-2 герметичные, поэтому угрозы разлива топлива нет.

Ранее в мае в Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес ограждение на набережной Фонтанки и упал в воду. Водителю удалось самостоятельно выбраться из салона.