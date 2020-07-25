Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы

Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер. Об этом 25 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«В районе дома 16 по улице Маршала Захарова произошел конфликт между нетрезвыми гражданами, в результате которого пострадал один человек. Он не нуждается в госпитализации. Полиция устанавливает других участников драки», — рассказали агентству.

Ранее в субботу появилась информация, что в районе дома 20 по улице Маршала Захарова произошла массовая драка. Как пишет «Газета.ру», конфликт произошел между армянами и азербайджанцами.

Накануне в столице произошло несколько столкновений с участием представителей диаспор. Так, в юго-восточном районе Москвы произошла массовая драка с участием 20 человек, при этом первоначально были задержаны 13 человек. Отмечалось, что среди них был один пострадавший с резаной раной плеча.

После этого еще в нескольких районах российской столицы произошло несколько стычек между выходцами из Армении и Азербайджана.

В свою очередь, посол Армении Вардан Тоганян заявил, что этот конфликт был спланирован азербайджанской стороной. Он также подчеркнул, что последние несколько месяцев правительство Азербайджана готовило своих граждан к войне, объясняя, что «единственное возможное средство решения нагорнокарабахской проблемы — это военная операция».