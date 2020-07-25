Прямой эфир
Сюжет:

В Киргизии 30 июля объявлено днем траура по погибшим от COVID-19

0
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киргизии 30 июля объявлено днем национального траура по гражданам, умершим от коронавируса. Об этом в субботу, 25 июля, заявил глава государства Сооронбай Жээнбеков.

От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре
Испытания проходят успешно, говорят вирусологи

«Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт (Курбан-байрам. ― Ред.). А 30 июля будет объявлено днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ», ― сказал он в интервью «Биринчи радио».

Первый случай заражения коронавирусом в стране зарегистрировали 18 марта. Киргизское правительство ввело режим ЧП в стране с 22 марта по 22 апреля. Затем режим был продлен в ряде городов и районов.

По данным статистического бюро Worldometer, в Киргизии зафиксировано 32 124 случая заболевания коронавирусом, при этом скончались 1249 пациентов, а выздоровели ― 19 203.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 25 июля, на планете зарегистрировано свыше 15,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 643 тыс. человек, вылечились — 9,7 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020