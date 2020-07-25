В Киргизии 30 июля объявлено днем траура по погибшим от COVID-19

В Киргизии 30 июля объявлено днем национального траура по гражданам, умершим от коронавируса. Об этом в субботу, 25 июля, заявил глава государства Сооронбай Жээнбеков.

«Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт (Курбан-байрам. ― Ред.). А 30 июля будет объявлено днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ», ― сказал он в интервью «Биринчи радио».

Первый случай заражения коронавирусом в стране зарегистрировали 18 марта. Киргизское правительство ввело режим ЧП в стране с 22 марта по 22 апреля. Затем режим был продлен в ряде городов и районов.

По данным статистического бюро Worldometer, в Киргизии зафиксировано 32 124 случая заболевания коронавирусом, при этом скончались 1249 пациентов, а выздоровели ― 19 203.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 25 июля, на планете зарегистрировано свыше 15,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 643 тыс. человек, вылечились — 9,7 млн.