Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сильно погорячился, когда предложил создать России проблемы из-за Крыма. Об этом 25 июля сообщило «РИА Новости».

По словам Бальбека, в России давно привыкли к «гневным постам в соцсетях» со стороны «коллективного Запада». При этом Крым обеспечен всем необходимым наравне с остальными регионами страны.

«Так что очень сильно погорячился господин Климкин, обещая создать нам проблемы, из-за которых, по его мнению, мы отдадим свою территорию. Впрочем, подогревать себя, а заодно и баламутить общественность — это уже стало визитной карточкой экс-министра иностранных дел Украины», — отметил Бальбек.

Ранее Климкин на своей странице в Facebook предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России». Он заявил о наступлении «крымских дней» и провел параллель между подписанием Декларации Уэллеса, согласно которой США 80 лет назад не признали вхождение прибалтийских республик в СССР, и американской декларацией от 2018 года о непризнании Крыма частью РФ.

По мнению Климкина, Литва, Латвия и Эстония долгое время верили, что покинут Советский Союз, и в 1990-х сделали это. Как на это повлияла американская декларация, он не уточнил, однако заверил, что Украину США тоже поддерживают.

10 июня бывший министр уже предлагал отобрать Крым силой.

24 июля экс-глава Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность штурмовать полуостров, из-за чего в России усомнились в его психическом здоровье.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.