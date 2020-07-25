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Климкин предложил сделать из Крыма «проблему для России»

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Фото: TASS/EPA
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Крым необходимо превратить во внутреннюю и внешнюю проблему России, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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На своей странице в Facebook бывший глава украинского МИДа сообщил о наступлении «крымских дней» и провел параллель между подписанием Декларации Уэллеса, согласно которой США 80 лет назад не признали вхождение прибалтийских республик в СССР, и американской декларацией от 2018 года о непризнании Крыма частью РФ.

По мнению Климкина, Литва, Латвия и Эстония долгое время верили, что покинут Советский Союз, и в 90-х сделали это. Как на это повлияла американская декларация, он не уточнил, однако заверил, что Украину США тоже поддерживают.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности», — добавил Климкин.

10 июня бывший министр уже предлагал отобрать Крым силой.

24 июля экс-глава Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность штурмовать полуостров, из-за чего в России усомнились в его психическом здоровье.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.

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