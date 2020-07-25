Почти две трети американцев боятся выражать свою политическую позицию

Более 62% американских граждан боятся высказывать свои политические взгляды, свидетельствуют результаты июльского опроса Института Катона. В 2017 году с данным утверждением согласились 68% граждан США.

При этом 77% ответивших на вопрос положительно являются республиканцами, 59% — независимыми американцами, а 52% — гражданами, поддерживающими Демократическую партию. В опросе участвовали 2 тыс. жителей Штатов.

В интервью Fox News телеведущая Тэмми Брюс рассказала, что такие результаты являются следствием «обработки леваков», несмотря на то что свободу слова гарантирует первая поправка к конституции США.

«Всё это классическая «обработка» от леваков, и во многих случаях она имеет сектантский оттенок. Ну а теперь, как вы уже сказали, появилось новое исследование, согласно которому две трети американцев действительно боятся высказываться откровенно», — заявила она.

Брюс подчеркнула, что среди либерального населения этот показатель за последние три года подскочил на 12%, что свидетельствует о том, что на данный момент даже умеренным либералам опасно выражать свою позицию.

12 июня стало известно, что профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна отстранили от занятий, после того как он отказался упростить экзамены для темнокожих студентов.