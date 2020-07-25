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Южная Корея и Россия могут возобновить авиаперевозки с 1 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Южная Корея и Россия могут на следующей неделе возобновить регулярные пассажирские авиарейсы, сообщает 25 июля ТАСС со ссылкой на информированный источник в Республике Корея.

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«Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Южная Корея не закрывала свои границы из-за пандемии коронавируса, однако значительно сократила количество авиарейсов из-за падения спроса у пассажиров и ограничений других стран.

Из-за ситуации с COVID-19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

24 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения РФ с 1 августа.

Позже стало известно, что россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа этот список стран планируется расширить.

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