Прямой эфир

Сын Высоцкого ответил на критику Садальского из-за памятника отцу

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий прокомментировал слова артиста Станислава Садальского, которому не понравился обновленный памятник на могиле актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.

40 лет без Высоцкого: проект, посвященный поэту, поедет по стране
Посетители впервые увидят рукописи Ахмадулиной, Окуджавы, Евтушенко, связанные с трагическим днем

О замене головы скульптуры стало известно 24 июля. В ответ Садальский заявил в своем Instagram, что «сын Высоцкого отрезал папе голову».

«Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то. <...> Обновленный памятник выглядит по-другому, но не плохо: он стал чуть выше, больше затонирован в бронзу, вылеплена новая голова. Садальский — серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце», — заявил Никита Высоцкий в интервью «СтарХит».

По его словам, он и скульптор Александр Рукавишников «вправе были принять такое решение».

Решение о переустановке головы монумента принял сам Рукавишников в канун 35-летия со дня установки памятника.

Никита Высоцкий отметил, что изначально проект не проходил по ряду параметров, поэтому был реализован в 1985 году в усеченном виде, а теперь было решено «довести до конца работу».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020