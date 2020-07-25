Сын Высоцкого ответил на критику Садальского из-за памятника отцу

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий прокомментировал слова артиста Станислава Садальского, которому не понравился обновленный памятник на могиле актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.

О замене головы скульптуры стало известно 24 июля. В ответ Садальский заявил в своем Instagram, что «сын Высоцкого отрезал папе голову».

«Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то. <...> Обновленный памятник выглядит по-другому, но не плохо: он стал чуть выше, больше затонирован в бронзу, вылеплена новая голова. Садальский — серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце», — заявил Никита Высоцкий в интервью «СтарХит».

По его словам, он и скульптор Александр Рукавишников «вправе были принять такое решение».

Решение о переустановке головы монумента принял сам Рукавишников в канун 35-летия со дня установки памятника.

Никита Высоцкий отметил, что изначально проект не проходил по ряду параметров, поэтому был реализован в 1985 году в усеченном виде, а теперь было решено «довести до конца работу».