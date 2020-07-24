Эрдоган поручил держать Айя-Софию открытой для исламских молитв круглосуточно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы собор Святой Софии (Айя-София), превращенный в мечеть, был открыт для молитв мусульман круглосуточно. Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя в пятницу, 24 июля, в своем Twitter.

«Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил, чтобы Айя-София была открыта для поклонения 24 часа с этого дня», — написал турецкий чиновник.

Ранее в этот же день первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле. В молитве участвовал Эрдоган, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения.

В связи с этим храмы в ряде греческих городов приспустили церковные флаги. Их колокола разнесли траурный звон.

Турецкий лидер подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. Соглашение о музейном статусе храма от 1934 года было аннулировано. Туристы любых конфессий смогут посещать собор вне времени служб.

Синод Русской православной церкви выразил сожаление в связи решением Эрдогана.