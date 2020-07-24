В Москве вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 24 июля, заявил, что вакцинация жителей столицы от коронавирусной инфекции будет бесплатной.

«Когда — это зависит от Минздрава, от лицензирования вакцины, производства вакцины. Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин также рассказал о вероятности наложения эпидемии вируса гриппа на коронавирус в период осеннего обострения, в связи с чем, по его словам, в городе необходимо будет усиливать прививочную компанию от гриппа.

«Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся», — подчеркнул он.

Накануне столичный сити-менеджер выразил надежду на скорейшую регистрацию вакцины от COVID-19. Именно от ситуации с вакцинацией будет зависеть, по его словам, развитие пандемии коронавируса.

Прививки от инфекции горожанам начнут делать сразу после появления лекарства, подчеркнул Собянин.

В этот же день российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса людей из категорий риска, в первую очередь медработников, предположительно, начнется в России в августе. Однако он не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения.

22 июля Мурашко заявил, что вакцина от этой инфекции, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа. По его словам, ее эффективность от COVID-19 есть, а безопасность уже подтвердили.

Тогда же премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, выразил надежду, что готовая вакцина от этого вируса появится осенью.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф на сегодняшний день в стране зарегистрировано 800 849 подтвержденных случаев инфекции, скончались в результате заражения 13 046 человек. выздоровели 588 774 пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.