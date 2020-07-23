Мурашко назвал время вакцинации людей из групп риска от COVID-19

Предполагается, что вакцинация от коронавируса людей из категорий риска, в первую очередь медработников, начнется в России в августе. Об этом сообщил журналистам в четверг, 23 июля, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Мы планируем, что это всё будет развиваться в этом году и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», — сказал министр.

Однако он не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения.

По словам Мурашко, сохраняется готовность российских медицинских организаций к приему пациентов с коронавирусом, но нужно сделать всё, чтобы избежать второй волны заболеваемости. Он считает, что в первую очередь нужно не допустить роста заболеваемости.

Накануне глава Минздрава заявил, что вакцина от этой инфекции, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа. По его словам, ее эффективность от COVID-19 есть, а безопасность уже подтвердили.

В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, выразил надежду, что готовая вакцина от этого вируса появится осенью.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допустил начало производства вакцин в августе, после получения одобрения от регуляторов.

В конце мая Мурашко заявил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут стать доступными для медработников в августе-сентябре.

Позже, 1 июля, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил делать прививки от коронавируса начнут сначала входящим в группу риска людям, среди которых в первую очередь пожилые старше 60 лет. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году не ожидается создание вакцины от этого вируса для детей.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.