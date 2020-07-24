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Россиянам рекомендовали оформить страховку от COVID-19 при выезде за рубеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российским туристам, которые выезжают на отдых за границу, следует приобрести расширенную страховку на случай заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Не у всех страховых компаний есть пакет, предлагающий покрытие на случай заболевания коронавирусом. Но некоторые страховые компании уже подготовили такие пакеты, не дожидаясь даже открытия международного сообщения», ― рассказала она в эфире телеканала РБК.

Кроме того, Ломидзе напомнила, что в любой стране иностранного гражданина, у которого выявили коронавирус, могут поместить в обсерватор, пребывание в котором в большинстве случаев турист должен будет оплатить сам.

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с этой даты россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа список будет расширен.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось начать в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство также направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных полетов.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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