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Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате

Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол
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Московский велофестиваль впервые прошел в режиме онлайн и стал международным. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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«В этом году Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате. Всего в мероприятиях приняли участие около 5 тыс. человек из 21 города России и шести стран мира», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что участники мероприятия выполнили творческое задание и приняли участие в «Добром велозаезде», проехав свыше 40 тыс. км. Кроме того, в пресс-службе добавили, что за каждого принявшего участие организаторы велофестиваля переводили по 50 рублей на благотворительность.

В итоге принявшие участие в мероприятии собрали в общей сложности 250 тыс. рублей, а сами организаторы совместно с сервисом городского велопроката «Велобайк» увеличили эту сумму до 500 тыс. рублей.

Ранее, 8 июля, представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов рассказал, что пандемия коронавируса спровоцировала глобальный спрос на велосипеды.

По его словам, основной причиной роста спроса стал страх заразиться, поскольку в России большая часть людей ездит на общественном, а не личном транспорте.

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