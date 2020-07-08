Коронавирус подстегнул продажу велосипедов в мире

Пандемия коронавируса спровоцировала глобальный спрос на велосипеды, свидетельствуют данные о продажах в разных странах мира.

«Мы общаемся со многими веломагазинами, и они отмечают, что у них разобрали почти все прежние поставки. Сейчас даже наблюдаются сложности с новыми партиями, поскольку производители велосипедов не были готовы к такому спросу во всем мире», — признал в беседе с «Известиями» представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов.

По его словам, основной причиной роста спроса стал страх заразиться, поскольку в России большая часть людей ездит на общественном, а не личном транспорте.

По данным исследовательской компании NPD Group, в США уже в апреле продажи традиционных велосипедов, а также запчастей к ним, шлемов и других велоаксессуаров выросли сразу на 75% по сравнению с этим месяцем в прошлом году. А в Великобритании рост спроса на велосипеды составил в апреле 60%. Как пояснили «Известиям» в Велосипедной ассоциации Великобритании, во многом подстегнуть продажи помогло умелое лоббирование — усилиями этой структуры веломагазины были признаны важным бизнесом, которому позволили оставить свои двери отрытыми даже в эпидемию.

Голландский производитель электронных велосипедов VanMoof, поставляющий свой товар в два десятка стран, зафиксировал глобальный рост спроса в период с апреля по июнь сразу на 379%, рассказал «Известиям» представитель компании Барри Брекен.

Многократный рост был также зафиксирован в других странах Европы. По данным компании AliExpress, в июне велопродажи через интернет выросли в Италии в восемь раз, а в Испании увеличились пятикратно по сравнению с первым летним месяцем прошлого года.

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Покатило: пандемия подхлестнула спрос на велосипеды