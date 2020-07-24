Саркози рассказал о случае с шоколадом на первой встрече с Путиным

Первая встреча президента России Владимира Путина с занимавшим тогда пост президента Франции Николя Саркози произошла в 2007 году и ознаменовалась курьезом из-за последней шоколадки. Об этом вспоминает бывший французский лидер в своих мемуарах «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes), которые появились в продаже в пятницу, 24 июля.

Первый раз политики встретились в рамках саммита G8 в немецком городе Хайлигендамме. Тогда же состоялись их первые двусторонние переговоры.

«Я сидел между Владимиром Путиным, которого видел впервые, и [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель, которая предупредительно усадила меня слева от себя, оставив место справа для [президента США] Джорджа Буша», — приводит «РИА Новости» слова Саркози.

По словам бывшего главы государства, между всеми лидерами организаторы встречи разместили тарелочки с шоколадом, который понравился и ему, и Путину. Когда на тарелке остался один кусочек, оба президента одновременно потянулись к нему.

«Сложилась забавная ситуация, в которой мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой. Другие наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших», — говорится в книге.

В итоге оба политика не взяли последний кусочек шоколада и отодвинули тарелку.

Бывший французский лидер вспоминает, что российский коллега «много смеялся» по этому поводу и «лед тронулся».

С тех пор Путин и Саркози встречались не раз. Экс-президент вспоминает, что с российским лидером легко разговаривать. «Он верен своим друзьям и своим убеждениям, может изменить позицию, если его убедили», — отмечает Саркози.

В июне 2029 года председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с Путиным в Москве назвал его своим самым близким другом. По словам китайского лидера, они с президентом России «установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу». Политик также назвал Россию самой посещаемой для него страной.