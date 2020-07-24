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Госдеп анонсировал начало консультаций РФ и США по безопасности в космосе

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Россия и США проведут двусторонние консультации по безопасности в космосе в Вене в понедельник, 27 июля. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте американского госдепартамента в пятницу, 24 июля.

Делегация Соединенных Штатов будет состоять из представителей министерства обороны, энергетики, госдепа и совета по национальной безопасности.

Заседание пройдет накануне намеченных на 28–30 июля консультаций Москвы и Вашингтона по нераспространению.

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«В рамках стремления США расширить контроль над вооружениями до трехстороннего формата стороны обсудят ядерную доктрину и боеголовки, прозрачность и проверяемость», — отметили в госдепе.

Ранее в пятницу спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что главной темой российско-американских переговоров в Вене станет развертывание противоспутникового оружия.

Накануне космическое командование Соединенных Штатов обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия. По данным ведомства, российская сторона вывела на орбиту новый объект спутника «Космос-2543», который в каталоге американского космического командования значится как № 45915. Ведомство считает, что эти испытания не похожи на тестирование спутника-инспектора.

В Минобороны России сообщили 15 июля об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат. Отмечалось, что инспекции проводятся в мирных целях.

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