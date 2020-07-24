В UTair рассказали о возможности запуска рейсов в Танзанию

Авиакомпания UTair может организовать перелеты в одну из стран, с которой с августа возобновится авиасообщение. Об этом в пятницу, 24 июля, заявили «РИА Новости» в пресс-службе авиаперевозчика.

«UTair рассматривает возможность организации авиасообщения с Танзанией», ― цитирует пресс-служба слова президента авиакомпании Павла Пермякова.

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с этой даты россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа список будет расширен.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось начать в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство также направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных полетов.

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