Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
СМИ сообщили о скором начале авиасообщения между Россией и Белоруссией
Мир
Захарова заявила о продолжении работы по возвращению россиян на родину
Мир
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
Экономика
Собянин заявил о набирающей обороты торговле в Москве
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году
Сюжет:

Ростехнадзор направил Путину доклад о проверке опасных производственных объектов

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов. Об этом 24 июля «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Багровые реки: в Норильске возможны повторные разливы топлива
По мнению ученых, утечки горючего из хранилищ продолжались минимум 19 лет и могли привести к разрушению их фундаментов

«Ростехнадзор направил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, организованных в рамках выполнения поручения Главы государства по итогам совещания 19 июня 2020 года, посвященного вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае», — заявили в пресс-службе.

В конце июня специалисты Енисейского управления Ростехнадзора в ходе проверки выявили грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации шести опасных производственных объектов. Они приостановили их деятельность на 90 суток и по итогам инспекции выписали протокол об административном правонарушении.

В целом, Ростехнадзор оценил показатели аварийности на объектах «Норникеля» как тревожные и указал на необходимость исправления недостатков. По словам руководителя ведомства Алексея Алешина «проблемы нужно решать здесь и сейчас» и откладывать ничего нельзя.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

Основные работы по ликвидации последствий ЧП будут окончены до наступления зимы. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей.

«Норникель» уже представил Ростехнадзору проект повышения уровня промышленной безопасности на своих объектах, который, в частности, включает в себя ускоренное внедрение систем дистанционного контроля и мониторинга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020