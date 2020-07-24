Ростехнадзор направил Путину доклад о проверке опасных производственных объектов

Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов. Об этом 24 июля «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ростехнадзор направил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, организованных в рамках выполнения поручения Главы государства по итогам совещания 19 июня 2020 года, посвященного вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае», — заявили в пресс-службе.

В конце июня специалисты Енисейского управления Ростехнадзора в ходе проверки выявили грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации шести опасных производственных объектов. Они приостановили их деятельность на 90 суток и по итогам инспекции выписали протокол об административном правонарушении.

В целом, Ростехнадзор оценил показатели аварийности на объектах «Норникеля» как тревожные и указал на необходимость исправления недостатков. По словам руководителя ведомства Алексея Алешина «проблемы нужно решать здесь и сейчас» и откладывать ничего нельзя.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

Основные работы по ликвидации последствий ЧП будут окончены до наступления зимы. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей.

«Норникель» уже представил Ростехнадзору проект повышения уровня промышленной безопасности на своих объектах, который, в частности, включает в себя ускоренное внедрение систем дистанционного контроля и мониторинга.