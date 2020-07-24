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«Норникель» представил план повышения уровня промышленной безопасности

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Компания «Норникель» представила Ростехнадзору проект повышения уровня промышленной безопасности на своих объектах. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщается на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Багровые реки: в Норильске возможны повторные разливы топлива
По мнению ученых, утечки горючего из хранилищ продолжались минимум 19 лет и могли привести к разрушению их фундаментов

Прежде всего, план предполагает анализ состояния безопасности на производственных объектах. Кроме того, проект предусматривает ускоренное внедрение систем дистанционного контроля и мониторинга и принятие организационно-технических мер в ближайшее время.

«В сочетании с инвестиционными проектами по модернизации, меры, предусмотренные планом, при детализации и неукоснительном исполнении, достаточно масштабны. Необходимо приступить к выполнению немедленно, сосредоточив особое внимание на мероприятиях, направленных на недопущение повторения подобных аварий», — отметил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин по итогам обсуждения документа.

Кроме того, «Норникель» запланировал целый комплекс решений для организации системного наблюдения за состоянием зон многолетней мерзлоты в промышленном районе. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») 29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Около 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

Предполагается, что основные работы по ликвидации последствий ЧП будут окончены до наступления зимы. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. В «Норникеле» обещали ликвидировать последствия аварии свой счет, пишет «Газета.ру».

В начале июля Ростехнадзор охарактеризовал показатели аварийности на объектах «Норникеля» как тревожные и указал на необходимость исправления недостатков.

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