Ростехнадзор назвал тревожными аварийные показатели «Норникеля»

Ростехнадзор оценил показатели аварийности на объектах «Норникеля» как тревожные и указал на необходимость исправления недостатков. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

«В целом ситуация с показателями аварийности и травматизма охарактеризована как тревожная. Подчеркнуто наличие целого ряда серьезных проблем, требующих принятия комплексных мер со стороны руководящего состава предприятий, игнорирование которых, по мнению докладчиков, может привести к еще более печальным последствиям, чем авария на ТЭЦ-3», — указано в сообщении.

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин подчеркнул, что «проблемы нужно решать здесь и сейчас» и откладывать ничего нельзя. Он указал на необходимость разработки конкретных практических предложений, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки.

Выводы были сделаны в результате совместного совещания руководителей Ростехнадзора и «Норильского никеля». В ходе заседания были представлены доклады, основанные на анализе проверок за последние несколько лет, а также внеплановой проверки, проведенной ведомством после аварии с разливом топлива в Норильске.

Ранее в этот же день в Росприроднадзоре сообщили, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (АО «НТЭК») допустила загрязнение водных объектов нефтепродуктами из-за разгерметизации резервуара №5. Компания не обеспечила содержание технологического оборудования в исправном состоянии, а при осуществлении хозяйственной деятельности представило недостоверную информацию.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В конце июня правительство России одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

В «Норникеле» заявили 2 июля, что основные работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будут окончены до наступления зимы.

По итогам данного происшествия возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.