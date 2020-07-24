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Третий не лишний: почему ЕДГ пройдет в многодневном формате

Это позволит сохранить здоровье граждан и обеспечить высокую явку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Третий не лишний: почему ЕДГ пройдет в многодневном формате
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2020-07-24 16:05:51
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Удлиненный формат Единого дня голосования (ЕДГ) позволит не только сохранить здоровье граждан, но и сделает систему более удобной для избирателей. Об этом «Известиям» сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 24 июля сообщила о том, что голосование будет проводиться в течение трех дней. Основным станет 13 сентября, а 11-го и 12-го будет дана возможность досрочно выразить свое волеизъявление. В Госдуме и Совете Федерации считают, что избирательная система должна быть гибкой, особенно с учетом пандемии, наблюдатели обещают обеспечить контроль на всех этапах ЕДГ. Сенатор Алексей Пушков заявил «Известиям», что новый формат поможет повысить явку и должен сохраниться после победы над COVID-19.

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Досрочная безопасность

Возможность отдать голос в течение нескольких дней позволит не только сохранить здоровье граждан, но и создать для них более удобные условия, отметил Евгений Шевченко.

Это позволит соблюсти безопасность. Кроме того, все социологические опросы показали, что большинство участников общероссийского голосования (ОГ) положительно относятся ко всем формам, которые применялись на ОГ, — отметил он.

Также Евгений Шевченко перечислил те форматы, которыми могут воспользоваться избиратели в ходе трехдневного марафона.

Среди доступных форм — досрочное голосование на участке и вне помещений для голосования. Кроме того, можно будет отдать голос на придомовых территориях и в отдаленных местностях, где нет участков и транспортное сообщение с которыми затруднено. Мы детально прописали порядок организации, — заверил Евгений Шевченко.

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цик выборы

Единый день голосования в Челябинской области, 2019 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Вольвач

О том, что голосование будет проводиться в течение трех дней, на заседании Центризбиркома заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Она также сообщила, что 11 и 12 сентября участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.

— В 41 из 83 регионов порядок о досрочном голосовании должен быть применен на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц субъектов РФ, основных выборах депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и основных выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ, — пояснила Элла Памфилова.

Ранее был принят закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

По словам Эллы Памфиловой, к сентябрю может быть также расширен список регионов, где разрешат голосовать дистанционно. Сегодня электронная система действует в Москве и Нижегородской области. К ним могут добавиться еще два субъекта — какие именно, глава ЦИК не уточнила.

Ранее Элла Памфилова назвала «Известиям» регионы с высоким потенциалом для дистанционного волеизъявления. По ее словам, в число таких передовиков могут войти Татарстан, Красноярский край, Карелия и Санкт-Петербург.

Гибкая система

Избирательная система должна быть гибкой и развиваться в зависимости от пожеланий граждан, сообщил «Известиям» депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

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Прошедшее общероссийское голосование по Конституции и проведенный после него опрос показали, что подавляющему большинству удобна форма голосования в течение нескольких дней. Людям проще распределить свое личное время, выстроить график, — пояснил депутат.

При этом организовать работу наблюдателей будет сложнее, но партии в состоянии это сделать, считает он.

— Партии существуют для людей, а не наоборот. На общероссийском голосовании мы обеспечили все участки наблюдателями, — напомнил парламентарий.

Сами наблюдатели при этом согласны с решением ЦИК. Об этом «Известиям» рассказал председатель координационного совета Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

— Это правильное и необходимое решение, потому что наши граждане и избиратели поддерживают этот формат. Это позволяет большому количеству людей голосовать без проблем, — подчеркнул Максим Григорьев.

По его словам, наблюдатели будут присутствовать на всех этапах голосования. При этом задачи их будут проще, поскольку процесс продлится не семь дней, а лишь три. Максим Григорьев также отметил, что в связи с коронавирусом это решение приобретает дополнительную важность, поскольку позволяет лучше обеспечить безопасность граждан.

цик
цик выборы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Учитывая опыт волеизъявления по поводу поправок в Конституцию и тот факт, что перспективы полного прекращения эпидемии пока туманные, трехдневное голосование — оправданная мера, которая позволит обезопасить граждан, согласен сенатор, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон Алексей Пушков. Это также поможет повысить явку.

Мы заинтересованы в максимально высокой явке граждан на выборах. Нам совершенно не нужна «избирательная болезнь», когда с каждым годом всё меньше и меньше людей участвует в выборах. Эта проблема особенно касается европейских стран, где зачастую важнейшие вопросы в жизни страны решаются при очень низком уровне участия избирателей, — подчеркнул сенатор.

По мнению политика, выборы целесообразно проводить в течение нескольких дней и в будущем, когда России удастся полностью побороть коронавирусную инфекцию. Учитывая масштабы страны, это позволит большему числу граждан успеть сделать свой выбор, считает сенатор. Однако в период после пандемии речь пойдет не о растягивании избирательного процесса на неделю, а лишь о продлении голосования на два или три дня, подытожил он.

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