Мешок яблок: фотографы показали возможности популярного смартфона

22 июля в Нью-Йорке были объявлены победители 13-го ежегодного конкурса IPPAWARDS. Награды вручаются фотографам, использующим для работы смартфоны или планшеты производства компании Apple, принять участие могут и профессионалы, и любители. Гран-при и звание фотографа года достались британке индийского происхождения Димпи Бхалотиа за снимок прыгающих в воды Ганга детей. Эта и другие победившие работы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: www.ippawards.com/Artsiom Baryshau
Занявший первое место в номинации «Фотограф года» путешественник Артем Барышев родом из Белоруссии, но давно обосновался в Санкт-Петербурге
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Фото: www.ippawards.com/Geli Zhao
Второе место в номинации «Фотограф года» досталось Гели Чжао из Китая за медитативный снимок сохнущего белья
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Фото: www.ippawards.com/Saif Hussain
Живущий в Стамбуле уроженец Багдада Саиф Хуссейн работает на телевидении, что явно наложило отпечаток на его творческую манеру. Он занял третье место в номинации «Фотограф года»
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Фото: www.ippawards.com/Tu Odnu
Первое место в категории «Абстракция» у китайского мастера Ту Одну
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Фото: www.ippawards.com/Veronica Yoo
Американка Вероника Ю (второе место в категории «Абстракция») никогда не училась фотографии, но давно увлекается изучением архитектуры
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Фото: www.ippawards.com/Ji Li
А вот 27-летний Ли Цзи из провинции Гуанчжоу (КНР), занявший второе место в категории «Животные», сам преподает фотоискусство
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Фото: www.ippawards.com/Ana Aiko
Третье место в разделе фотоанимализма досталось француженке Анне Айко, снимавшей жизнь Аравийской пустыни, которую она пересекла верхом на верблюде
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Фото: www.ippawards.com/Haiyin Lin
Профессиональный фотограф из Шанхая Хайинь Линь заняла первое место в категории «Архитектура» за изображение Миланского собора
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Фото: www.ippawards.com/Emilia Kashfian
Второе место в архитектурном разделе получила жительница Лос-Анджелеса Эмилия Хашфян, уже работавшей с Apple во время одной из рекламных кампаний бренда
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Фото: www.ippawards.com/Jiandong Wang
Цзянь Дуньвань из Пекина профессионально работает в области моды, а архитектуру снимает для души. Тем не менее именно фото городского ландшафта в Кальпе (Испания) принесло ему третье место в категории «Архитектура»
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Фото: www.ippawards.com/Mary Joy Gaitano
Филиппинка Мэри Джой Лойола заняла третье место в категории детских фото
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Фото: www.ippawards.com/Peiquan Li
Китайский промышленный дизайнер и фотограф-любитель Пэйцюань Ли победила в категории флористики
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Фото: www.ippawards.com/Hao Wen
Третье место в категории «Цветы» ушло к соотечественнику победительницы, фотографу Хао Вэню
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Фото: www.ippawards.com/Liu Dan
Лучшей пейзажной фотографией была признана работа китайского профессионального фотографа Лю Даня, на которой запечатлен Мраморный каньон в штате Аризона (США)
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Фото: www.ippawards.com/Nico Brons
Нико Бронс из Нидерландов увлекся фотографией, когда ему было 54. Вот уже девять лет он усердно совершенствует свое мастерство. Результат: второе место в категории «Пейзаж»
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Фото: www.ippawards.com/Dan Liu
Лю Дань, кроме победы в пейзажном разделе, занял и третье место в категории «Стиль жизни» с фотографией золотодобытчика на склоне индонезийского вулкана
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Фото: www.ippawards.com/Audrey Blake
Первое место в номинации «Стиль жизни» досталось американке Одри Блейк за снятую на мексиканском пляже жанровую сценку
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Фото: www.ippawards.com/Avishai Futerman
22-летний израильтянин Авишай Футерман занимается фотографией исключительно в качестве хобби, что не помешало ему занять второе место в категории «Природа» с эффектным снимком, сделанным в Новой Зеландии
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