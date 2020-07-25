Мешок яблок: фотографы показали возможности популярного смартфона

22 июля в Нью-Йорке были объявлены победители 13-го ежегодного конкурса IPPAWARDS. Награды вручаются фотографам, использующим для работы смартфоны или планшеты производства компании Apple, принять участие могут и профессионалы, и любители. Гран-при и звание фотографа года достались британке индийского происхождения Димпи Бхалотиа за снимок прыгающих в воды Ганга детей. Эта и другие победившие работы — в фотогалерее «Известий»