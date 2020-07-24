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Песков заявил об отсутствии необходимости расшифровки Минских соглашений

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Фото: REUTERS/Jacques Witt/ABACAPRESS.COM
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Минские соглашения содержат исчерпывающие формулировки, документ и не нуждаются в расшифровке. Об этом заявил журналистам в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать Минские соглашения по Донбассу.

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«На протяжении нескольких последних месяцев трудно было не обратить внимания на последовательную линию Киева, на различных уровнях направленную на, если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования», — сказал Песков.

По его словам, «трудно понять, что там нужно расшифровывать», поскольку все написано «достаточно просто, документ содержит исчерпывающие формулировки».

Накануне украинский лидер заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.

Ранее, 9 июля, вице-премьер и представитель Украины в контактной группе Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения устарели и возможно отказаться от них. Затем он заверил в приверженности договоренностям и указал на необходимость их «модернизировать».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Зеленского говорит о непонимании украинской стороной этого текста, и Москва готова помочь в его расшифровке. Захарова посетовала, что многие годы люди ждут от Украины выполнения «Минска», а оказывается, Киев просто не понимает содержания этого документа.

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