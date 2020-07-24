Прием наличных возобновят в транспорте Подмосковья

На территории Московской области с 25 июля возобновляется прием наличных денег в общественном транспорте. Об этом сообщает региональный минтранс.

Как напоминают в ведомстве, в Подмосковье из-за коронавируса действовали ограничения на оплату проезда наличными. Проехать в общественном транспорте можно было по карте «Стрелка» или с помощью бесконтактной банковской карты, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

«С субботы в регионе будет возобновлена оплата проезда за наличный расчет», — заявила первый замглавы Минтранса Анна Кротова.

При этом требование носить маски в транспорте сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 31 июля разрешается проведение досуговых, культурных и развлекательных мероприятий в помещениях до 3 тыс. мест при условии загрузки не более 50%.

На указанных условиях разрешается возобновить работу игровых комнат в ТРЦ, театров, кинотеатров, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий.

17 июля главный внештатный эпидемиолог минздрава Подмосковья Зинаида Труш допустила, что на следующей неделе регион может перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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