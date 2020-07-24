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Голосование на выборах в сентябре продлится три дня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней, с 11 по 13 сентября. Об этом 24 июля заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

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«Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устаем повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы», — приводит «Интерфакс» слова Памфиловой на пятничном заседании ЦИК.

Она отметила, что ЦИК проанализировала накопленный опыт, полученный во время общероссийского голосования по Конституции.

Таким образом, комиссия приняла решение организовать такую практику досрочного голосования, которая не противоречит действующему избирательному законодательству.

Государственная дума 21 июля в ходе заседания приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. Позже данный законопроект поддержали в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла сентябрь приемлемым временем для единого дня голосования.

По мнению зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, российская избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании и такой формат удобен для избирателей.

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