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В России провели почти 300 тыс. тестов на коронавирус за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последние сутки специалисты Роспотребнадзора провели 299 тыс. тестов на коронавирус. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб в пятницу, 24 июля.

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Общее число проверок, проведенных за все время распространения инфекции, превысило 26,3 млн.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 366 373 человека.

Накануне сообщалось о 26 млн проведенных тестов, в том числе 296 тыс. за последние сутки.

Ранее 23 июля Роспотребнадзор сообщил о запуске портала научных публикаций о коронавирусе. Он позволит оперативно представлять научному сообществу результаты исследований. В ведомстве подчеркнули, что публикации будут проходить проверку. Размещать данные на новом ресурсе смогут как российские, так и зарубежные авторы.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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