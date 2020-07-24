В России провели почти 300 тыс. тестов на коронавирус за сутки

За последние сутки специалисты Роспотребнадзора провели 299 тыс. тестов на коронавирус. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб в пятницу, 24 июля.

Общее число проверок, проведенных за все время распространения инфекции, превысило 26,3 млн.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 366 373 человека.

Накануне сообщалось о 26 млн проведенных тестов, в том числе 296 тыс. за последние сутки.

Ранее 23 июля Роспотребнадзор сообщил о запуске портала научных публикаций о коронавирусе. Он позволит оперативно представлять научному сообществу результаты исследований. В ведомстве подчеркнули, что публикации будут проходить проверку. Размещать данные на новом ресурсе смогут как российские, так и зарубежные авторы.

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