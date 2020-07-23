Специалисты провели в России более 26 млн тестов на коронавирус

Количество тестов на коронавирус, проведенных в России, превысило 26 млн. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг, 23 июля.

За последние сутки сделано более 296 тыс. исследований.

Ранее 23 июля Роспотребнадзор сообщил о запуске портала научных публикаций о коронавирусе. Он позволит оперативно представлять научному сообществу результаты исследований. В ведомстве подчеркнули, что перед размещением публикации будут проходить проверку. Размещать данные на новом ресурсе смогут как российские, так и зарубежные авторы.

22 июля в РФ было выявлено 5862 случая коронавируса. Максимальное число новых пациентов зарегистрировано в Москве — 638 человек, минимальное в Севастополе — 1.

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