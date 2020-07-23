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Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала научных публикаций об исследованиях коронавирусной инфекции, сообщается на сайте организации в четверг, 23 июля.

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Отмечается, что новый портал призван повысить доступность результатов научных исследований, а также расширить сотрудничество между учеными. При этом размещать свои материалы могут как российские, так и зарубежные авторы.

«Портал позволяет оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Публикации, размещенные на портале, предварительно проверяются, отметили в Роспотребнадзоре.

Накануне академик РАН заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, не закончится до Нового года, о чем говорит прирост заболеваемости.

Он отметил, что пока сложно прогнозировать новую волну коронавируса, однако не исключил, что локальные очаги инфекции, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески возможны.

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