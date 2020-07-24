Билл Гейтс ответил на обвинения в причастности к пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, и его основная цель — убивать людей с помощью вакцины, его удручают. Он выразил надежду, что эти домыслы вскоре пойдут на спад.

Гейтс заявил, что его благотворительный фонд выделяет на борьбу с COVID-19 больше, чем любая другая организация в мире. Но в умах сторонников теории заговора ситуация переворачивается с ног на голову, и они считают, что их пытаются убить с помощью вакцин, сказал он в интервью CNN, опубликованном 24 июля.

Причиной появления гипотез основатель Microsoft назвал комбинацию пандемии, соцсетей и желания придумать простое объяснение происходящему и «назначить негодяя». Кроме того, свою роль играет и политика, отметил он.

В июне Гейтс, комментируя заявления о том, что он хочет через вакцинацию чипировать людей, заявил, что обвинения безосновательны, но отрицать их трудно, потому что они слишком «глупые и странные». При этом он выразил опасения, что подобные настроения могут привести к волне отказов от прививок и, соответственно, затруднить формирование коллективного иммунитета.

В конце апреля Гейтс заявил, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19 при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше, чем через год.