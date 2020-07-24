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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

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Фото: Global Look Press/PPE/face to face
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Принц Гарри и его жена Меган Маркл в четверг, 23 июля, подали иск из-за вторжения журналистов в их частную жизнь. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление адвокатов супругов.

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Отмечается, что иск был подан в суд Лос-Анджелеса. В своем обращении супруги подчеркнули, что после переезда из Великобритании в Канаду их жизнь была спокойной, пока их местонахождение не было обнародовано газетой Daily Mail. После этого они переехали в охраняемую резиденцию в районе Лос-Анджелеса, но адрес их локации был раскрыт тем же изданием.

В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.

«Они подали иск намеренно, потому что знают, что несогласованные фотографии маленького ребенка на территории его собственного дома незаконны», — отметила защита супругов.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны правящего монарха Елизаветы II.

Позже они официально объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими изданиями — Daily Mail, Mirror, Express и Sun — из-за распространения ложных новостей об их жизни.

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