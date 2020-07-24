В России может появиться налог на роботов — такая идея возникла у сотрудников института прогрессивного образования. Проект направлен в Минфин, предложение поддержали в Госдуме и общественной палате. Отчисления будут сравнимы с НДФЛ, который вычитают из оклада. Порядок сбора — такой же, как и схема вычета налогов из зарплат обычных работников. В общественной организации «Деловая Россия» считают, что новый механизм — социальная ответственность бизнеса XXI века. Средства будут направлять в созданный фонд переподготовки уязвимых профессий (пока его открытие только в планах). Фонд будет помогать оставшимся без работы людям повышать квалификацию. Эксперты предупреждают: в скором времени роботы придут на смену курьерам, охранникам, оценщикам, кассирам. В следующие 10–15 лет без работы останутся 20 млн россиян. Государство потеряет приличную часть отчислений (НДФЛ, взносы в пенсионный фонд и в страховые компании). Подробнее о новом виде налога читайте на сайте IZ.RU.