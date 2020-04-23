Колумбийские службы доставки используют роботов-курьеров

В Колумбии службы доставки начали использовать роботов-курьеров. Такой способ работы снижает риски заражения коронавирусом. По городу Медельин курсируют 15 дроидов-доставщиков еды, они могут преодолевать до четырех кварталов. Возвращаясь на базу, аппарат проходит полную дезинфекцию.