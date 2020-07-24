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Дегтярев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Хабаровского края

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Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Об этом он сообщил в Instagram в пятницу, 24 июля.

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Первым заместителем председателя правительства края назначен Александр Никитин, руководитель аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Из правительства ушел первый заместитель Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин — это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — отметил Дегтярев.

Также Дегтярев сообщил, что ждет заявления об уходе от первого заместителя председателя правительства региона по экономическим вопросам Юрия Золочевского.

«Я жду по почте — идет из Москвы — заявление от Юрия Борисовича Золочевского. Его мы тоже удовлетворим», — сказал он.

Кроме того, свой пост покидает советник губернатора Захар Синяговский, который решил сконцентрироваться на партийной работе. Сейчас он параллельно исполняет обязанности руководителя ЛДПР в крае.

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В тот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

21 июля Дегтярева представили региональному правительству.

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