Прямой эфир

Эксперт рассказал об опасности сушки белья на балконе

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сушка белья на балконе может привести к ухудшению здоровья, рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог Антон Ястребцев.

Парниковый аффект: Россия хочет зарабатывать на очищении атмосферы
Минэнерго предложило продавать услугу странам, не выполнившим нормативы Парижского соглашения по климату

Он отметил, что многие дома в городах имеют вид на дороги или находятся вблизи них. Все это превращает влажное белье на балконах в фильтр, который впитывает в себя пыль, сажу, тяжелые металлы и другие канцерогены.

В итоге, если такие частицы осядут на постельном белье, это может привести к проблемам со здоровьем, ухудшению работы легких и даже образованию опухолей.

«Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий, и как он с этим справится», — цитирует специалиста 24 июля радио Sputnik.

Ястребцев посоветовал сушить вещи на балконах только в экологически чистых и зеленых районах.

16 июля был опубликован рейтинг российских городов с самым грязным воздухом. В список попали 18 городов с общим числом населения в 3,3 млн человек. Оказалось, что в все города с высокой концентрацией вредных веществ расположены на Азиатской территории России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020