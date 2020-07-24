Эксперт рассказал об опасности сушки белья на балконе

Сушка белья на балконе может привести к ухудшению здоровья, рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог Антон Ястребцев.

Он отметил, что многие дома в городах имеют вид на дороги или находятся вблизи них. Все это превращает влажное белье на балконах в фильтр, который впитывает в себя пыль, сажу, тяжелые металлы и другие канцерогены.

В итоге, если такие частицы осядут на постельном белье, это может привести к проблемам со здоровьем, ухудшению работы легких и даже образованию опухолей.

«Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий, и как он с этим справится», — цитирует специалиста 24 июля радио Sputnik.

Ястребцев посоветовал сушить вещи на балконах только в экологически чистых и зеленых районах.

16 июля был опубликован рейтинг российских городов с самым грязным воздухом. В список попали 18 городов с общим числом населения в 3,3 млн человек. Оказалось, что в все города с высокой концентрацией вредных веществ расположены на Азиатской территории России.