Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве задержали специализировавшихся на перевыпуске SIM-карт мошенников
Мир
Самолет-разведчик разбился на востоке Турции
Мир
Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США
Общество
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Мир
Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

Пять городов из-за теплой зимы покинули список самых грязных в 2019 году

0
Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплая зима и снижение уровня загрузки отопительных систем привели к уменьшению выбросов вредных веществ в воздух и выхода Ангарска, Барнаула, Искитима, Красноярска и Петровск-Забайкальского из списка городов с самым грязным воздухом в России. Об этом сообщается в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2019 год, опубликованным Росгидрометом.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Отмечается, что в список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2019 году попали 18 городов с общим числом населения в 3,3 млн человек. Список включается в себя как города с высоким уровнем загрязнения воздуха, так и с города, в которых наблюдаются частые разовые превышения концентрации вредных веществ.

Также в документе сообщается, что все города из приоритетного списка расположена на Азиатской территории России. Это связано с тем, что местность характеризуется неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями.

Кроме того, в обзоре указано, что в случае с Красноярском улучшению экологической обстановке помогла не только теплая зима, но и комплексные мероприятия в период подготовки и проведения в городе зимней Универсиады-2019. Например, при отоплении частного сектора уголь был заменен на альтернативные виды топлива.

Ранее 15 июля сообщалось, что Министерство природных ресурсов и экологии России разработало Стратегию развития деятельности в Антарктике на срок до 2030 года. Документ предполагает увеличение объема поддержки деятельности Российской антарктической экспедиции (РАЭ) из средств федерального бюджета, а также реализацию инвестпроектов по строительству и оснащению служебно-жилых комплексов на российских станциях, развитие комплексных научных исследований.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020