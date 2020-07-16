Пять городов из-за теплой зимы покинули список самых грязных в 2019 году

Теплая зима и снижение уровня загрузки отопительных систем привели к уменьшению выбросов вредных веществ в воздух и выхода Ангарска, Барнаула, Искитима, Красноярска и Петровск-Забайкальского из списка городов с самым грязным воздухом в России. Об этом сообщается в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2019 год, опубликованным Росгидрометом.

Отмечается, что в список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2019 году попали 18 городов с общим числом населения в 3,3 млн человек. Список включается в себя как города с высоким уровнем загрязнения воздуха, так и с города, в которых наблюдаются частые разовые превышения концентрации вредных веществ.

Также в документе сообщается, что все города из приоритетного списка расположена на Азиатской территории России. Это связано с тем, что местность характеризуется неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями.

Кроме того, в обзоре указано, что в случае с Красноярском улучшению экологической обстановке помогла не только теплая зима, но и комплексные мероприятия в период подготовки и проведения в городе зимней Универсиады-2019. Например, при отоплении частного сектора уголь был заменен на альтернативные виды топлива.

Ранее 15 июля сообщалось, что Министерство природных ресурсов и экологии России разработало Стратегию развития деятельности в Антарктике на срок до 2030 года. Документ предполагает увеличение объема поддержки деятельности Российской антарктической экспедиции (РАЭ) из средств федерального бюджета, а также реализацию инвестпроектов по строительству и оснащению служебно-жилых комплексов на российских станциях, развитие комплексных научных исследований.