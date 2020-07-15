Минприроды разработало Стратегию действий в Антарктике до 2030 года

Министерство природных ресурсов и экологии России разработало Стратегию развития деятельности в Антарктике на срок до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 15 июля.

Документ предполагает увеличение объема поддержки деятельности Российской антарктической экспедиции (РАЭ) из средств федерального бюджета, а также реализацию инвестпроектов по строительству и оснащению служебно-жилых комплексов на российских станциях, развитие комплексных научных исследований.

Ожидается, что проект будет рассмотрен правительством в текущем году. После утверждения документа Минприроды подготовит план его реализации.

Реализация стратегии будет способствовать сохранению Антарктики в качестве зоны мира, укреплению экономического и научного потенциала России, предотвращению природно-климатических угроз глобального характера, усилению международного престижа страны, отметили в министерстве.

В 2020 году отмечается юбилей — 200 лет с момента открытия Антарктиды экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Старт юбилейного года был дан в январе на российской станции Беллинсгаузен. Торжественные мероприятия планируются в течение всех 12 месяцев.