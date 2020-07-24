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Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском селе

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Фото: tzar.ru/Государственный музей-заповедник "Царское Cело"
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В Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» ребенок сбросил с пьедестала бронзовый бюст «Умирающего гиганта», созданный в XVIII веке, сообщили 22 июля в пресс-службе музея.

Скульптура получила серьезные повреждения. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи.

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Отмечается, что ребенок гулял в парке с родителями и братом. Отец мальчика заверил, что бюст уронили по неосторожности. Однако затраты на реставрацию всё равно придется погасить семейству.

«На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века», –– говорится в сообщении музея.

Это не первый подобный инцидент в «Царском Селе». Менее года назад на Камероновой галерее школьник опрокинул с постамента бронзовый бюст юноши Алкивиада. Бюст умирающего гиганта выполнен в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств. Мастер Эдам Гастклу изготовил отливку с античного оригинала.

В июне 2018 года сообщалось, что из-за недосмотра родителей пятилетний мальчик из США разбил скульптуру стоимостью в $132 тыс. Мать ребенка отказалась возмещать ущерб, заявив, что ребенок хотел обнять статую.

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