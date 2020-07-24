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«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии

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Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
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Туринский футбольный клуб «Ювентус» проиграл «Удинезе» в выездном матче 35-го тура чемпионата Италии.

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Встреча прошла 23 июля в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет на 42-й минуте игры открыл защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт. Таким образом, туринцы вели по итогу первого тайма. Однако во второй половине матча хозяева довели игру до волевой победы благодаря голам нападающего Илия Несторовски и полузащитника Сесо Фофана.

Тем не менее «Ювентус» с 80 очками лидирует в турнирной таблице Cерии А. «Удинезе» по итогу матча поднялся на 15-е место, набрав в общей сложности 39 очков.

20 июля дубль Криштиану Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

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