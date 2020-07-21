Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Лацио»

Футбольный клуб «Ювентус» на домашнем поле дома одержал победу над «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в понедельник, 20 июля, в Турине и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей два гола забил форвард Криштиану Роналду: на 51-й он успешно реализовал пенальти, а спустя три минуты увеличил отрыв. В ответ нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле на 83-й минуте забил одиннадцатиметровый.

«Ювентус» с 80-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Лацио», набрав 69 очков, расположился на четвертом месте.

12 июля дубль Роналду спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 2:2.